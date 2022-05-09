İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağında 11 terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'Ara-bul-yok et' taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu' başlatıldı. Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev aldı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel