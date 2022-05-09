İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağı'nda 11 terörist etkisiz hale getirildi

AĞRI (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'Ara-bul-yok et' taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu' başlatıldı. Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev aldı.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel