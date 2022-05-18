İçişleri Bakanlığı: Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı - Haberler

İçişleri Bakanlığı : Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK- PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin eldiği edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi" denildi.

LARLA

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel