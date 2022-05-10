İçişleri Bakanlığı açıkladı: İşte yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi!

İçişleri Bakanlığı, bir süre önce yerli e- Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi'ni duyurdu. e- Pasaport konusunda seri üretim için son aşamada olduklarını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, projeleri hakkında önemli detayları paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı : Yerli e-Pasaport için geri sayım başladı

Cnn Türk'ün haberine göre daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportlar, bundan böyle yerli olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik karşılamada sıkıntı yaşamaları sonucunda yerli e-Pasaport için çalışmalara başladıklarını ve seri üretim konusunda da son aşamada olduklarını söyledi.

Her sayfasında farklı şehirlere ait görsellerin bulunacağı e-Pasaportun dünyanın en güvenli pasaportu olacağı ifade edildi. Bunun dışında temassız çipe ve birçok yenilik ögesine ve özgün bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca yeşil pasaportun daha önce 5 yıl olan geçerlilik süresi, yerli e-Pasaport ile 10 yıla çıkacak. Ağustos ayında kullanılmaya başlayacağını da belirtelim.

İçişleri Bakanı, 2016 yılından bu yana yeni nesil sürücü belgesi verdiklerini ve bunun da dünyadaki yeni teknolojilerle uyarlanmasının bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Bu noktada temassız çip kullanılan, güvenlik seviyesi de üst seviyeye çıkarılan yeni e-Sürücü Belgesi, uluslararası dolaşıma açık olacak ve içerisine kimlik tanımlama imkanı da sunacak. Aynı zamanda e-Pasaportta olduğu gibi Turkey yerine Türkiye ifadeleri kullanılacak.

Son olarak İçişleri Bakanlığı, Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşların kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek için yeni e-Mavi Kart'ı da duyurdu. Bu kapsamda eski usulle düzenlenen kartın yerine biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-Mavi Kart üzerinde çalışılıyor.

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