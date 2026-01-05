Haberler

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına 80 il planlama uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere sözlü sınavla 80 il planlama uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Adaylar 5-9 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav için başvurular, 5-9 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın "www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesindeki "duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Personel alımı için sözlü sınav, 9-18 Şubat arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Ayrıca adayların, 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) talep edilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

Alımlar, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile iletişim fakültesi mezunlarına yönelik yapılacak.

Detaylara, Bakanlığın internet sitesindeki duyuru kısmından ulaşılabiliyor.

