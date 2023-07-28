Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te...

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title