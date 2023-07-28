İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te...
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İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel