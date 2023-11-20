İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi
Kaynak: AA / Güncel