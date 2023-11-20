Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Zonguldak Karadeniz Ereğli Ulaşım Güncel Haberler

title