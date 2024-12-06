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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni İl Emniyet Müdürlerini Tebrik Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni İl Emniyet Müdürlerini Tebrik Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Iğdır il emniyet müdürlüklerine atanan yeni emniyet müdürlerini tebrik etti. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, göreve atanacak isimler hakkında bilgi vererek, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı illere atamaları yapılan il emniyet müdürlerini tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda, İstanbul, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Iğdır il emniyet müdürlüklerine atamaların yapıldığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız'a da yeni görevinde başarılar dileyen Yerlikaya, 4 yılı aşkın süredir İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Aktaş'a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay'ın atandığını hatırlattı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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