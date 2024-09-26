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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni Atanan 16 Valiyi Kabul Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni Atanan 16 Valiyi Kabul Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yeni atanan 16 vali ile bir araya gelerek, valilere yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların huzur ve güvenliği için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta yeni atanan 16 vali ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızda yeni atanan 16 valimizle bir araya geldik. Tüm valilerimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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