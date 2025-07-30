İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yangınlarla Mücadelede Jandarma Helikopterinin Rolünü Vurguladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği anların görüntülerini paylaştı ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerin çabasını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınlara karşı orman işçilerimizle, itfaiyecilerimizle, AFAD'ımızla, polisimizle, jandarmamızla, gönüllülerimizle ve halkımızla canla başla mücadele ediyoruz. Jandarmamız, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında. Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.