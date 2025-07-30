İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yangınlarla Mücadelede Jandarma Helikopterinin Rolünü Vurguladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği anların görüntülerini paylaştı ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerin çabasını dile getirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınlara karşı orman işçilerimizle, itfaiyecilerimizle, AFAD'ımızla, polisimizle, jandarmamızla, gönüllülerimizle ve halkımızla canla başla mücadele ediyoruz. Jandarmamız, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında. Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel