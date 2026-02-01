Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ta ele geçirilen 142 kilogram sentetik uyuşturucuya ilişkin paylaşım Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı vurgulayarak, Şırnak'ta ele geçirilen 142 kilogram metamfetamin hakkında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece iç güvenlik meselesi olmadığını, küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık, bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."