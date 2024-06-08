Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Organize Suç Örgütüne Operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen "Kuyu-4" operasyonlarında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "Kuyu-4" operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin "uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "suçtan elde edilen suç gelirlerini aklamak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

Söz konusu suç örgütlerinin, şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

Suç gelirlerini çeşitli sektörlerdeki iş yerlerinde aklamışlar

Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri, örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan şüpheli E.D'nin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen skunk ve Orta Doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu belirlendi.

Örgüt yöneticilerinden A.N, S.İ, E.Ş, L.T, Ö.A, T.A, M.A.A ve İ.A'nın tüm saha operasyonlarını yönettikleri, Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

Elebaşılığını İbrahim Kurtar'ın yaptığı ve "Kurtar" grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları ve bu kapsamda örgüt yöneticileri S.K, Z.K, E.P, M.T ve M.T'nin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları anlaşıldı.

Avrupa ülkelerinden temin ettiği ekstazilerin Türkiye'ye sevkini sağlamış

Uyuşturucu suç örgütü elebaşı Aydın Razaki'nin, Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ekstazinin ise Türkiye'ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi. M.K, E.Y, V.C ve T.D'nin de aralarında olduğu suç örgütünün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve Türkiye'de ele geçirilen 100 bin ekstazi sevkiyatını yaptığı belirlendi.

Elebaşılığını Recep Özyıldız'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz malvarlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

Operasyonlar sonucu, 13 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, Türk lirası, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti İçişleri Bakanı Operasyon Aydın Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title