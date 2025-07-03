İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uçak Kazası ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında düşen uçağa ilişkin görüntü paylaştı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Elldivan'a, kaza yerini bulan JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, Jandarma, UMKE, 112 personelimize, AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, uçağın düştüğü yere ve uçağa ilişkin görüntüler de yer aldı.