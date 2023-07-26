İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı'nın ışığını karşılamaya hazırız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, polis teşkilatının gücüne güç kattığını belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın ışığını, şefkatini, bereketini ve huzurunu karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatının yeni asrın şafağında, yeniden yükseliş döneminin tan yeri ağarırken Türkiye Yüzyılı'nın ışığını, şefkatini, bereketini ve huzurunu karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2 bin 89 yeni mezunun emniyet teşkilatının gücüne güç kattığını söyledi.

Yabancı ülkelerden gelerek Türkiye'de eğitim alan 87 polisi de mezun etmekten kıvanç duyduklarını dile getiren Yerlikaya, "Bu toprakların mayasını yoğuran iyilik ve kardeşlik duygularımızı, tüm dostlarımızla paylaşmaktan büyük sevinç duyuyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, polis teşkilatının, her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için daima teyakkuzda ve göreve hazır olduğunu vurgulayarak, Türk polisinin başka ülkelere göre çok daha büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Her teşkilat mensubu gibi göreve yeni başlayanların da masumlara merhametini kuşanacağını, vicdansızların karşısında sıradağlar gibi duracağını ifade eden Yerlikaya, "Temel referansımız, temel hak ve özgürlüklere hürmet, hak ve hukuka riayet, insan haklarına koşulsuz saygıdır." dedi.

"Vazifenizin kutsiyetini aklınızdan bir an olsun çıkarmayın"

Yerlikaya, milletin dualarının, Türk polisiyle beraber olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ardınızda canını ortaya koyan vatan evlatları var. Ardınızda tüm hainlere meydan okuyan sarsılmaz bir irade var. Sizler sadece bir mesleği seçmediniz, bir hayat biçimi seçtiniz. Vazifenizi ifa ederken bazen ıssız sokaklardan başka şahidiniz olmayacak. Beş yaşında polis kıyafeti giyerek 'Ben polis olacağım' diye büyüyen yavrumuzu unutmayın. Çeyizine ay yıldızlı bayrağımızı koyan genç kızlarımızı unutmayın. Bize vatanı emanet eden şehit ve gazilerimizi unutmayın. Vazifenizin kutsiyetini aklınızdan bir an olsun çıkarmayın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye Yüzyılı, şefkat ve merhametin yüzyılı olacaktır." sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Yeni bir asrın şafağında, yeniden yükseliş döneminin tan yeri ağarırken polis teşkilatımız, Türkiye Yüzyılı'nın ışığını, şefkat, bereket ve huzurunu karşılamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere sağlık diledi.

"Bölgemize güvenlik alanında ilham olmak övünç kaynağımızdır"

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Türk polis teşkilatının, sadece Türkiye için değil bulunduğu coğrafya için de güvenlik ihraç eden bir kurum olduğunu, verdiği uluslararası eğitimlerle dünya şehirlerinin güvenliğine de katkı veren bir okul kimliği kazandığını söyledi.

Polis teşkilatının, huzurlu ve güvenli bir geleceğin inşası için durmadan çalıştığının altını çizen Ayyıldız, "Güçlü ve güvenli Türkiye idealiyle vatan, millet, bayrak sevdası ve sadakatiyle yürüdüğümüz bu yolda, bölgemize güvenlik alanında ilham olmak, birikimimizi ve tecrübemizi aktarmak övünç kaynağımızdır. Hizmet verdiğimiz tüm güvenlik başlıklarında hukuk ve demokrasiden ayrılmadan güvenlik hizmetinin standartlarını yükseltmek ve aziz milletimizin duasına layık olmak nihai hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da akademide eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Polis Akademisi olarak hem teşkilata polis amir ve memurları yetiştirdiklerini hem de uluslararası eğitimler verdiklerini belirten Çolak, "Tüm eğitim süreçlerimizde demokratik denetim, şeffaflık ve hesap verebilir olmak her daim ana ilkelerimiz olmuştur. Yetiştirdiğimiz, Anadolu irfanıyla yoğrulmuş polislerin, hukuk devleti ilkelerinden asla ayrılmayan, kişi hak ve özgürlükleri ile demokratik değerleri koruma bilincine ve sadakatle milletimize hizmet etme azmine sahip olmalarına gayret ettik." ifadelerini kullandı.