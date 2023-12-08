İçişleri Bakanı Yerlikaya "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan Türk milletinin kalbinin bugün de Gazze ve Filistin için çarptığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi Gazze Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan Türk milletinin kalbinin bugün de Gazze ve Filistin için çarptığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi Gazze Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak elimizi, Gazze'nin mazlumlarının üzerinden çekmeyeceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfının Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Salonu'nda düzenlediği "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması"nda, "Afet ve İnsani Yardım Gönüllüleri" ile bir araya geldi.

Burada konuşan Yerlikaya, dünyaya kalp gözüyle bakan, mazlumların üzerinden yardım elini hiç çekmeyen hayırseverlerin "Dünya Gönüllüler Günü"nü kutladı.

Türk-İslam medeniyetinin din, dil, ırk ayırt etmeksizin, ademoğlunun gözünün değdiği her noktada iyilik yaptığını vurgulayan Yerlikaya, "Bugün de vakıf kültürümüz ülkemizin dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor. Özünde yardımlaşma ve dayanışma duygusu bulunan vakıflarımız, günümüzde modern devletlerin yaptığı çok sayıda kamusal görevi gönüllülük esasıyla üstleniyorlar." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfının birçok alanda gerçekleştirdiği projelerle adını taşıdığı Şule Yüksel Şenler'e layık olmak için çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Biliyoruz ki Şule Yüksel Şenler'in toplumumuzdaki, ülkemizdeki yeri çok ama çok müstesnadır. Emine Erdoğan'ın ifadeleriyle 'O, herkesin Şule ablasıydı.' O, fikir ve gönül dünyamızın yıldızıydı. Kendisi her zaman direnişin ve dirilişin sembolü olmuştu. Dünyaya asla kötü bir gözle bakmayan, zulüm karşısında bile şükrünü gösteren bir şahsiyetti Şule ablamız. Kendi adını aldığı Şule ismi gibi etrafına ışık saçıyordu, nahifti, vicdan sahibiydi ama tehditlere, baskılara asla boyun eğmeyen, inancı ve davası uğrunda bedel ödemekten de asla geri durmayan biriydi." diye konuştu.

"Benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur" anlayışı

Sivil toplum ve yardımlaşma bilincine dikkati çeken Yerlikaya, "Vakıflarımızın, derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın temelinde Allah'ın rızasını kazanmak, milletimizin duasını almak, gönüllülük esasına göre çalışmak vardır. Gönüllü ise içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'Benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur.' anlayışıyla hareket eden kimsedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de büyük bir vahşet, soykırım ve insanlık suçu işlendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Hastaneler, ibadethaneler, okullar bombalanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Masum insanlar katlediliyor. Gazze'de ölen sadece çocuklar, analar, babalar değil zulme seyirci kalan insanlıktır ama biz seyirci kalmıyoruz. Tarih boyunca haktan ve haklıdan yana olan milletimizin kalbi bugün de Gazze için, Filistin için, mazlumlar için çarpıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi Gazze Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır. Biz de Türkiye olarak, tüm insanlığın gönüllüleri olarak elimizi, Gazze'nin mazlumlarının üzerinden çekmeyeceğiz."