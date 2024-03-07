İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de cezaevlerinin yüzde 30'u zehir tacirleriyle dolu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, "Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri." dedi.

Yerlikaya, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart seçimlerinde Konya'dan yine rekorların geleceğine inandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Savaş Özdemir'in gecesini gündüze katarak çalışacağından emin olduğunu aktaran Yerlikaya, yerel yönetimde birliktelikle her geçen yıl daha güzel hizmetlerin kazandırılacağını dile getirdi.

Yerlikaya, günlerin çok hızlı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim bir ittifakımız var, Cumhur İttifakı. Liderlerimiz, 'Bizim ittifakımız asla hesabi olan bir birliktelik değil.' diyor. 'Bizim ittifakımız hasbidir. Cumhurun gönlünde ne varsa bizim ittifakımız da odur.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı'mız, Sayın Devlet Bahçeli ve bütün parlamentodaki o büyük güç, sayenizde 14 ve 28 Mayıs'ta tecelli etti. Artık her gün bir önceki günden büyük bir coşku, aşkla 31 Mart akşamını bütün belediyelerde inşallah Cumhur İttifakı adaylarıyla taçlandırmak için canla başla çalışıyoruz."

Bakanlık görevinin kendisine tevdi edilmesiyle, bu emaneti en güzel şekilde taşıyabilmenin gayretini gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, yani 600 bin İçişleri ailemizle Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kara ve deniz vatanda gece gündüz demeden, durmadan, ışığı sönmeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Başta hain terör örgütü PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKB aklınıza ne gelirse, alfabede hangi harf varsa, terör örgütlerinin tamamının nefesini kesip etkisiz hale getirmek, yakaladığımızda adalete teslim etmekte kararlıyız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"PKK'nın sonunu getirdik"

Ardından Ilgın'da düzenlenen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Yerlikaya, millete hizmet etme heyecanıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin huzuru için kararlılıkla çalıştıklarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."

"Türkiye'de cezaevlerinde 309 bin kişi var"

Yerlikaya, zehir tacirlerine de savaş ilan ettiklerini belirterek, "Yani onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Yerlikaya, memleketi Kadınhanı ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni'nde, memleketinde bulunmaktan dolayı duygulu olduğunu söyledi.

İlçede yatırımı devam eden hizmetlerin takipçisi olacağını kaydeden Yerlikaya, seçimde en yüksek oyun memleketinden çıkmasını istedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yerlikaya ve protokol üyeleri, butona basarak kentsel dönüşüm alanındaki çalışmayı başlattı.