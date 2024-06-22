İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trafik Polisleri Sürücüleri Bilgilendiriyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirdiğini ve bilgilendirmeye devam ettiğini duyurdu. Yerlikaya, araçlarda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladıklarını ve trafik polislerinin otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik polislerinin sürüceleri bilgilendirip emniyet kemeri kontrolü yaptıklarını kaydetti. Yerlikaya, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bursa-Antalya seferini yapan bir otobüste, trafik ekiplerimiz otobüsteki yolculara uyarılarda bulundu ve emniyet kemeri takmalarının hayat kurtardığını ifade etti. Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular; Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler.

Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım."