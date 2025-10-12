İçişleri Bakanı Yerlikaya Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak biz de Türkiye Yüzyılı'nı büyük ve güçlü Türkiye idealine taşıyacak güvenlik ve hizmet omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki huzur olmadan yatırım olmaz, güvenlik olmadan özgürlük olmaz, istikrar olmadan kalkınma olmaz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda Trabzon Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'un Karadeniz'in yüreği, Türkiye'nin omurgası olduğunu söyledi.

"Göz göze, omuz omuza verdi mi yağmur olur, bereket yağdırır, fırtına olur engelleri savurur." ifadesini kullanan Yerlikaya, "İşte bu ruhun adı millet iradesidir, kardeşliktir, Türkiye'dir." dedi.

Yerlikaya, AK Parti'nin 24 yıllık yürüyüşünde boş lafa ve boş vaade tevessül etmediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet üretti, eser ortaya koydu. Bugün de Trabzon'da okullardan park bahçelere, gençlik merkezlerinden spor komplekslerine, aile sağlığı merkezlerinden altyapı çalışmalarına uzanan geniş bir yelpazede toplam 12,5 milyar lira tutarında yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlar Trabzon'un yarınını bugünden kuran, hayatımızın kalitesine dokunan kalıcı eserlerdir. İçişleri ailesi olarak biz de Trabzon'da kamu düzenini tahkim eden, vatandaşlarımızın işini kolaylaştıran, güvenlik ve hizmet altyapımızı güçlendiren projeleri birer birer hayata geçiriyoruz."

"Türkiye artık Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket eden bir ülkedir"

Bugün 240 milyon lira yatırım bütçesiyle açılışa hazır hale gelen 6 projelerinin olduğunu anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yomra ve Sürmene Hükümet Konakları inşası ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Akçaabat Polis Merkezi Amirliği ve Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları hizmete hazır. 18 ilçemizde 180 kilometre uzunluğunda yola beton kaplaması yapıldı. Hayrat, Balaban, Çukurkent hattında ise 4 bin 100 metreküp duvar sanat yapısı tamamlandı. Yürekten ifade ediyorum ki her biri Trabzon'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

Yerlikaya, Türkiye'nin artık Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hareket eden bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bu ülke imkanının ötesinde iddia, iddiası kadar istikamet sahibidir. Sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, tarımda, turizmde her alanda iddiamızı şükürler olsun büyütüyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan bir dış politika, sahada ve masada izi olan bir devlet aklı var. İşte bu iddianın, bu yürüyüşün rehberi bellidir. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Atılan her temel, kesilen her kurdele ve açılan her yol ile Türkiye Yüzyılı'nın taşlarına bir yenisinin daha eklendiğini dile getiren Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak biz de Türkiye Yüzyılı'nı büyük ve güçlü Türkiye idealine taşıyacak güvenlik ve hizmet omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki huzur olmadan yatırım olmaz, güvenlik olmadan özgürlük olmaz, istikrar olmadan kalkınma olmaz. Bu duygularla büyük ve güçlü Türkiye idealinin sarsılmaz iradesi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Yerlikaya, eserlerin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, yatırımların Trabzon'a hayırlı olmasını diledi.