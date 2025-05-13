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İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından bazı bölümlerin bulunduğu ve Mardin'in Nusaybin ilçesinden 2002 ve 2025 yılını gösteren görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlılığıyla tarihi bir kapı aralandı. Terör bitiyor. Bugün gelinen nokta, Türk'üyle Kürt'üyle 86 milyonun dirayeti ve millet iradesinin zaferidir. Bu kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adımdır."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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