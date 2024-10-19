İçişleri Bakanı Yerlikaya, Tekirdağ'da "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde yüzde 30 ortalama düşüş var. Beş hırsızlık türü, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığında yüzde 48 düşüş var." dedi.

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Türkiye ve Tekirdağ'ın asayiş istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de asayiş olaylarında, bir önceki yıla nazaran düşüş olduğunu ifade eden Yerlikaya, özveriyle çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Türkiye'deki asayiş istatistiklerini paylaşan Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk 9 ayı geçen yıl aynı döneme göre kıyasladığımız zaman konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 22, kasten öldürmede yüzde 11, kişi hürriyetinden yoksun kılmada yüzde 10, cinsel tacizde yüzde 8, çocuğun cinsel istismarında yüzde 5, kasten yaralamada yüzde 2,5, cinsel saldırıda yüzde 1,8 olay sayısı azalmıştır. Bunların ortalaması yüzde 4 civarı. Yine bu kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılması yüzde 96'lardan yüzde 98'e çıkmıştır. Mal varlığına karşı 9 önemli suçta yüzde 30 düşüş olduğunu söylemiştik. Oto hırsızlık yüzde 60, kapkaç yüzde 58, yan kesicilik yüzde 54, motosiklet hırsızlığı yüzde 53, oto hırsızlığı yüzde 49, evden hırsızlık yüzde 47, iş yerinden ya da kurumdan hırsızlık yüzde 38, gasp yüzde 20 ve dolandırıcılık gibi sanal ortamlarda da özellikle halkımıza karşı ciddi bir tehdit oluşturan bu suç yüzde 5 oranında düşmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde yüzde 30 ortalama düşüş var. Beş hırsızlık türü evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığında 48 düşüş var."

Türkiye'de son dönemde "asayiş olaylarının arttığı" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yerlikaya, negatif algı çalışması yapıldığını belirtti. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Konvansiyonel medyada yer alan şiddet ve asayiş görüntülerinin, haberlerinin geçen yılın aynı döneminde 10 kat fazla artarak konvansiyonel medyada haber ve görüntü olarak verildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz gerçekleri söylemeye ısrarla ve samimiyetle vatandaşlarımıza bunları söylemeye devam edeceğiz. İçişleri ailesi olarak Türkiye'nin huzuru için çalışan kahraman polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize haksızlık yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Onlar 7/24 cansiparane kara vatanda, deniz vatanda, siber vatanda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyorlar. Çalışmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Boş algı çalışmaları gerçeği, doğruyu hiçbir şekilde yansıtmaz."

"Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığına ilişkin bir tasarımız var"

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde ruhsatsız silahlarla mücadelenin devam ettiğini aktardı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı bir kanun teklifi hazırlandığını anlatan Yerlikaya, "Yakın zaman içerisinde İçişleri Bakanlığımız, Gazi Meclisimize bir torba kanun tasarısını arz edecek. Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığına ilişkin bir tasarımız var. İnşallah Gazi Meclisimizin takdirleriyle bu yasalaştığı zaman bu ruhsatsız silah taşımayla ilgili olan vatandaşların kendilerine bir çekidüzen vereceklerini şimdiden söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

" Tekirdağ'ın olayları aydınlatma oranı Türkiye ortalamasıyla aynı, yüzde 98"

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'da kişilere karşı işlenen suçlarda, ilk 9 aylık dönemde geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 13,6 düşüş olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da olayları aydınlatma oranının yüzde 98 olduğunu ifade eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aydınlatma oranı Türkiye ortalamasıyla aynı, yüzde 98. Burada önemli bir başarı söz konusu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlarda, Tekirdağ olay sayısını düşürmedi. Türkiye ortalamasının az gerisinde yüzde 26, Türkiye ortalaması biliyorsunuz, yüzde 30 ama aydınlatma oranında yüzde 82,4 olduğunu söylememiz gerekiyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizim üç önemli görevimiz var. Suç olaylarını önlemek, yakalamak, adalete teslim etmek. Şimdi hem suç olaylarını düşürmeyle, önlemeyle ilgili rakamlarımızı hem Türkiye hem Tekirdağ olarak paylaştım. Aynı zamanda da bunların yakalanma oranlarını da verdik."

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, yapılan operasyonlar ile tutuklu sayıları hakkında da bilgiler verdi.

Tekirdağ'da emniyet ve jandarmanın ilk 9 ayda organize suçlarla ilgili 31 operasyon yaptığını aktaran Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"215 gözaltı, 66 tutuklu ve 47 adli kontrol olduğu kararı olduğunu söylememiz gerekiyor. 11 organize suç örgütünün de çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Terörle ilgili PKK, KCK'yla ilgili yine 54 operasyon yapıldı. 80 gözaltı, 13 tutuklu, 28 adli kontrolün olduğunu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etmek istiyoruz. FETÖ'yle ilgili 21 operasyon 15 tutuklu 25 adli kontrol, DEAŞ'la ilgili 16 operasyon 2 tutuklu 8 adli kontrol, sol terör örgütleriyle ilgili 6 operasyon 7 gözaltı 5 adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyoruz. Uyuşturucuyla ilgili, zehir tacirleriyle ilgili 1 Ocak-30 Eylül arasında narkotik verileri kilogram cinsinden ifade edecek olursak yani esrar, skunk, eroin, kokain, afyon, bonzai olarak 96 kilogram. Adet cinsinden olan ekstazi, sentetik esrar 218 bin 265 adet. Yapılan 600 operasyonda 3 bin 487 gözaltı, 439 tutuklu, 202 adli kontrol kararı verildiğini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."

Bakan Yerlikaya, göreve geldikleri günden bu yana düzensiz göçle ilgili kararlı mücadelelerinin devam ettiğini vurguladı.

Düzensiz göçmenlerin şok uygulamalarla kontrol edildiğini anlatan Yerlikaya, "Tekirdağ'da bugüne kadar 1183 düzensiz göçmen yakalandı. 47 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini görüyoruz ve bu mobil göç araçlarımızın biri emniyette, biri jandarmada ve bugüne kadar umuma açık yerlerde şok sorgulamalar yapıyorlar. 13 bin 280 yabancıyı sorgulamışlar. 42 düzensiz göçmen tespit edilmiş. Aynı şekilde Türkiye genelinde 270 aracımız bu noktada çalışıyor. 19 Temmuz 2023'te göreve başlayan bu araçlarımızla bugüne kadar 1 milyon 768 bin yabancıya kimlik sorgusu yapıldı. 144 bin düzensiz göçmen bu kontrollerde tespit edildi ve biz sokaklarımızda ve gelen ihbarların olduğu yerlerde şok uygulamalar yaparak, düzensiz göçle ilgili kimlik kontrol uygulamalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrı yaparak KADES, UYUMA ve 112'nin etkin şekilde kullanılmasını da isteyen Yerlikaya, vatandaşların bu uygulamaları kullanarak suçların önlenmesinde önemli rol üstleneceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ Valiliğini de ziyaret ederek Vali Recep Soytürk'ten kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.