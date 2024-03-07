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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Süleler' Organize Suç Örgütü Çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonlarında 'Süleler' organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen "Mahzen-4" operasyonlarında "Süleler" organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun halkın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını, çökertip adalete teslim etmekte kararlı olduklarını belirtti. ?

Mersin'de gerçekleştirilen "Mahzen-4" operasyonunda "Süleler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlarda elebaşının da arasında olduğu suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kurma, kasten adam öldürme, çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işlediklerinin belirlendiğini, operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konulduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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