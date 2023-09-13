İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel