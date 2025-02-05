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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı ile Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göç konularında bakanlıklar arası işbirliğini görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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