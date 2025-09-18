İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali Bakanı ile İstanbul'da Görüştü

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakana teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.