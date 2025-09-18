Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali Bakanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirmek için adımlar ele alındı.

Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Sayın Abdülkadir Mohamed Nur ile İstanbul'da bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bakan'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
