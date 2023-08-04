İçişleri Bakanı Yerlikaya, selzedelerle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selden zarar gören vatandaşlarla telefonda görüştü.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ile selden etkilenen Aşağı Tulgalı Mahallesi'ne geldi.

Selin zarar verdiği bölgede mahalleliyle bir araya gelen Balcı, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı mahalle muhtarı ve vatandaşlarla telefonda görüştürdü.

Bakan Yerlikaya, "Kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Rabb'im tekrarından bizleri korusun. Hem valimiz hem jandarmamız hem de AFAD ve diğer kurumlarımız, zarar tespiti yaptıktan sonra biz de devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapacağız. Can kaybının olmaması en çok sevindiğimiz durum. Allah'a hamdolsun. Büyük geçmiş olsun." dedi.

Bölgede çalışma yürüten ekiplerden bilgi alan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ani bastırması sonucunda küçük çaplı sel meydana geldiğini söyledi.

Selde can kaybının olmadığını, tarımsal hasar meydana geldiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"150'ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Beş, altı evin bir kısmını su bastı. Kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekiplerimiz zararların tespitine başladı. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız. Eksikliklerini, zararlarını gidereceğiz. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Tekrar buradaki hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ufak çapta tarımsal zararlarımız var. Başka da büyük bir zararımız yok."