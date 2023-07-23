İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi

Operasyon sonucunda farklı terör eylemlerine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.