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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi

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Operasyon sonucunda farklı terör eylemlerine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Jandarma Güncel Haberler

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