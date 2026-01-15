Bakan Yerlikaya: Romanya ile suçluların iadesi ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi artıracağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya'da yaptığı açıklamada terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında suçluların yakalanması ve iadeleri için somut adımların ele alındığını, düzensiz göçle mücadelede ise bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Maryan Katalin Predoyu'nun daveti üzerine Bükreş'te temaslarda bulundu. Yerlikaya, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin tarihsel bağlara, beşeri ve kültürel yakınlığa dayandığını belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İkili düzeyde ve NATO başta olmak üzere çok taraflı platformlarda karşılıklı güven ve ortak çıkar temelinde yürüttüğümüz iş birliği, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Romanya Başbakanı Sayın Ilie Bolojan'ın liderliklerinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. 2024 yılında ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin tesisiyle ivme kazanan iş birliğimiz ekonomiden güvenliğe her alanda bölgemizin huzuru, refahı ve istikrarı için kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlıkları olarak üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz ki; suç ve suçluyla mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası iş birliğiyle mümkündür."

'KAÇAKÇILARLA MÜCADELEYİ, SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE DE SÜRDÜRMEK BİZİM İÇİN BİR ZORUNLULUKTUR'

Suç ve suçlulara karşı yapılan mücadelenin önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, "Günümüzde suç ve suçlularla mücadele giderek sınır aşan bir nitelik kazanmakta, bu da ülkeler arasındaki dayanışmayı her zamankinden daha gerekli kılmaktadır. Özellikle Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz. Stratejik öneme sahip iki ülke olarak; terör örgütleriyle, organize suç yapılarıyla, uyuşturucu kaçakçılarıyla ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de sürdürmek bizim için bir zorunluluktur" dedi.

Bugünkü görüşmelerde ortak yaklaşımların bir kez daha teyit edildiğini söyleyen Yerlikaya, "Ayrıca bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, karşılıklı eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlarımız arasındaki doğrudan temasın daha da geliştirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Terör örgütü mensupları ve organize suç yapıları başta olmak üzere, suçluların yakalanması ve iadeleri konusunda atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik. Stratejik konumlarda yer alan ülkelerimizin düzensiz göçle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırarak bu alanda da iş birliğimizi ileri bir düzeye taşıyacağız. Bu doğrultuda düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve sınır aşan suçlar konularında ilgili birimlerimiz tarafından düzenli toplantılar gerçekleştirilecek ve Bakanlıklarımız arasındaki hızlı ve doğrudan bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantılarda ayrıca depremler, büyük çaplı yangınlar, seller gibi doğal afetlerin yarattığı benzer risklerle karşı karşıya olan iki ülkenin afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden yapılandırma konusunda iş birliğini artırma konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirten Yerlikaya, "Bu vesileyle bir kez daha Romanya devletine ve vatandaşlarına 6 Şubat'ta yaşadığımız Asrın Felaketi sonrasında gösterdikleri maddi ve manevi destekler için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Görüşmelerimizde mutabık kaldığımız tüm bu hususlara imzaladığımız Ortak Bildiri metninde yer vererek somut bir irade beyanında bulunduk. Söz konusu bildiride yer alan tüm konuların hayata geçirilmesi noktasında her düzeyde irtibatımızı ve diyaloğumuzu sürdüreceğiz" dedi.