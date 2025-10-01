İçişleri Bakanı Yerlikaya: Radar Denetimleri Tuzağı Değil, Güvenlik Amaçlı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar denetimlerinin vatandaşlara tuzak amaçlı yapılmadığını, amaçlarının hız ihlallerini ve buna bağlı trafik kazalarını azaltmak olduğunu belirtti. Yerlikaya, radarların yerlerinin görülebilmesi için yeni uygulama üzerinde çalışıldığını da açıkladı.

Bakan Yerlikaya, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, radar uygulamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız radar ölçümlerinin ve radar denetimlerinin nerede olduğunu, güzergaha girdikleri zaman birkaç noktada gösterilen radar levhaları sayesinde daha net bir şekilde bilecek. Biz vatandaşımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. Amacımız, hız kuralı ihlallerinin en fazla olduğu ve ölümlü ya da yaralanmalı kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde radar denetimi yapıldığını önceden bildirmek. Uyarı levhaları her zaman mevcut. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz. Yapmış olduğumuz mobil uygulamayla bu bilgileri de vereceğiz. Amacımız, hız nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek."