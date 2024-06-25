İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, tüm suç ve suçlularla canımız pahasına mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin asırları aşan büyük bir devlet geleneğine sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu mazinin, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefiyle geleceğe yürürken ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük sermayeleri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bugün, 2 yıl önce eğitimlerine başlayan 483'ü kadın, 1883'ü erkek toplam 2 bin 366 öğrenci ile 15 farklı ülkeden 94 misafir öğrencinin Polis Akademisinden mezun olacağını belirtti.

Mezun öğrencileri tebrik eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, tüm suç ve suçlularla canımız pahasına mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın canı, malı, huzuru ve güvenliği bize emanettir. Puslu dağların zirvelerinde, dar geçitlerde, çıkmaz sokaklarda, hep bu kahramanların nefesi, ayak izleri var. Bu şanlı bayrak dalgalandıkça, dağdaki teröristler de şehirlerdeki eşkıyalar da nefesimizi enselerinde hissetmeye devam edecekler."

Tüm polislere başarı dileyen Yerlikaya, şehitleri, Emniyet teşkilatına ömürlerini adayan ve ebediyete irtihal eden polisleri, rahmet, minnet ve saygıyla yad etti, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

"Eğitim süreçlerinde demokratik değerler ve prensipler ana ilkelerimiz oldu"

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise bugün heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını dile getirerek, 2 yıl süren eğitimlerde ön lisans ve polis temel eğitimi verildiğini söyledi.

Tüm eğitim süreçlerinde demokratik değerler ve prensiplerin ana ilkeleri olduğunun altını çizen Çolak, Türk Polis Teşkilatının son 75 yıldır sivil otoritenin emrinde, kanun ve kuralları uygulamak suretiyle demokrasinin yerleşmesinde rol oynadığını bildirdi.

Çolak, 2014'ten bu yana 142 bin 700 polis memuru, 19 bin 475 polis amiri ve 30 bin 745 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 192 bin 902 personeli emniyet teşkilatına kattıklarını ifade etti.