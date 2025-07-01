İçişleri Bakanı Yerlikaya, Peygamberimizin Karikatürüne Tepki Gösterdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin derginin grafikerinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir." ifadelerini kullandı.