İçişleri Bakanı Yerlikaya, Peygamberimizin Karikatürüne Tepki Gösterdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin, derginin grafikerinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan, bu eylemi kınayarak adaletin tesis edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin derginin grafikerinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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