İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri Bakanı Sayed Mohsin Raza Nakvi ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri Bakanı Sayın Sayed Mohsin Raza Nakvi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşımla iki ülke arasındaki köklü dostluğu, emniyet ve güvenlik alanındaki işbirlikleriyle daha da güçlendirme kararlılığımızı vurguladık. Kendilerine nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim."