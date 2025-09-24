Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Mevcut Bakan ile Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Mevcut Bakan ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya gelerek bakanlıklar arası işbirliği konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.