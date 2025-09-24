İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistanlı Mevcut Bakan ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ile bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."