İçişleri Bakanı Yerlikaya Pakistan'da Afet Yönetimi İdaresi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'ni ziyaret ederek, afet müdahale süreçleri ve iş birliği konularında açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan ziyareti kapsamında, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'ni ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya açıklamasında, "Pakistan ziyaretimiz kapsamında, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'ni (NDMA) ziyaret ettik. İnanıyoruz ki AFAD Başkanlığımız ile Pakistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi sadece afetlere müdahale alanında değil; Risk azaltma, hazırlık, dayanıklılık dahil olmak üzere; bütüncül bir yaklaşımla tüm coğrafyamıza model olacak bir iş birliği modeli ortaya koymaya devam edecekler. Nitekim kardeşliğimize de yakışacak olan budur." ifadesini kullandı.

