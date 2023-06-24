İçişleri Bakanı Yerlikaya, Osmaniye'deki depremzedeleri ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu. Yerlikaya, kentteki programları kapsamında, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti ve depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek esnafın taleplerini dinledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu.
Yerlikaya, kentteki programları kapsamında, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Kadir Kara ile basına kapalı görüşen Yerlikaya, depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Yerlikaya, daha sonra Cevdet Sunay Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, esnafın taleplerini dinledi.
Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da eşlik etti.