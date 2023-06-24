İçişleri Bakanı Yerlikaya, Osmaniye'deki depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu. Yerlikaya, kentteki programları kapsamında, Osmaniye Belediyesini ziyaret etti ve depremin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek esnafın taleplerini dinledi.