İçişleri Bakanı Yerlikaya: Orman yangınlarına davetiye çıkaran sebepleri araştırıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler, orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkartıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5'inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta yaşanan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selden etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Kayadibi köyü ve Şeker kanyonunda incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya daha sonra Karabük Valiliği'ni ziyaret edip burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili olarak Yaşanan küresel iklim değişiklikleri mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bunları eklenen beşeri dikkatsizlikler, orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkartıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan 5'inin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir. Değerli arkadaşlar dün kıymetli kabine üyesi arkadaşımız Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de çıkan yangının sebebinden bahsetmiştik. Bu yangının sebebiyle ilgili biraz daha bilgi verecek olursak. Bahçe temizliği maksadıyla, sazlık alanının yakılmasıydı. Bu yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum. Yine Mersin Gülnar'da köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazaen de olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta? ifadelerini kullandı.

'RÜZGARIN BİR ANDA YAKLAŞIK 70 KİLOMETREYE ÇIKMASI YANGINI DAHA DA VAHİM BİR NOKTAYA DOĞRU TAŞIDI'

Çanakkale'deki orman yangınına da değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bugün yine Çanakkale'deki yangının söndürülmesiyle ilgili gelişmeler sabahleyin bizi bir hayli ümitlendirmişti. Rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı. Bakanımız, İçişleri bakan yardımcımız, AFAD'daki arkadaşlarımız orada. Valiliğimiz ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde o yangını söndürmek noktasında gayret gösteriliyor. Tekirdağ Malkara'da ve Balıkesir Sındırgı'da aktif 2 orman yangını var. Bunlarla da ilgili bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız gerçekten seferberlik halinde o yangınları söndürmek noktasında gayret gösteriyor.? dedi.

SELDEN ZARAR GÖRENLERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Karadeniz Bölgesi'nde geçen hafta yaşanan sel felaketiyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, Bugün Karabük'teyiz. Çünkü Karabük'te 150 ve 200 kilogram metrekareye düşen yağış alan yerler var. Zarar tespitleri ile ilgili tüm çalışmalar valimizin koordinasyonunda bitirilmiş. Gerek hanelerin yani konutların eşya zararları gerek iş yeri zararları gerekse tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan zarar tespitleri nihayetlendirilmiş. Bunlarla ilgili yakın bir zaman içerisinde vatandaşlarımıza bu zararların ne kadarı noktasında destek olacağımızı bildireceğiz ve kendilerine bununla ilgili destek ödemelerini yapacağız diye konuştu. (DHA)