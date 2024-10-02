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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerine yönelik Kuyu-31 Operasyonu Düzenledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa ve Yozgat'ta düzenlenen Kuyu-31 operasyonları kapsamında iki ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak 30 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-31" operasyonlarında 30 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'da Doğan Gezekli'nin, Yozgat'ta ise cezaevindeki Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı iki ayrı suç örgütüne "Kuyu-31" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonların, Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Manisa ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlükleri'nce Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici delici alet, uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, şüpheliler ilgili eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnafa ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, şantaj ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Organize Suç Örgütlerine yönelik Kuyu-31 Operasyonu Düzenledi
Kaynak: ANKA / Güncel

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