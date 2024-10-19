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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Olumsuz Bir Durum Yok"

İçişleri Bakanı Yerlikaya:
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirterek, şu an için olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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