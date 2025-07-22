İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Basın Açıklaması İptal Edildi

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının birinci sırasında yer alan "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ASELSAN standı önünde, kolluk güçlerince kullanılan yerli ve milli yaka kameralarıyla ilgili basın açıklaması yapacak" maddesi kaynağından iptal edilmiştir.