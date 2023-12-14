Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-39 Operasyonu kapsamında 49 ilde düzenlenen operasyonda 378 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 49 ilde düzenlenen Narkogüç-39 Operasyonu'nda 378 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ ve Antalya'nın da olduğu 49 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 886 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 kilogram kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 378 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanı Antalya Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Terör Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title