İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz 2023'te başlayan mobil göç noktası uygulamasının ilk üç ayında yüzde 74,5 olan düzensiz göçmen tespit oranının, düzensiz göçle mücadelede etkin çalışmalar sonucu son bir aylık dönemde yüzde 1,8'e düştüğünü açıkladı.

Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, 105 yeni aracın daha hizmete alındığını belirtti.

Göç konusunun bütün insanlığın gündeminde olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde hem vicdanı hem de devlet aklını bir araya getiren "model ülke" konumunda bulunduğunu söyledi.

"Dünyada eşi benzeri olmayan uygulama"

Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarının, Türkiye'nin düzensiz göçle hem etkin hem de vicdani biçimde nasıl mücadele ettiğini gösteren, dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olduğunu ifade etti.

İlk olarak 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlatılan uygulamanın, 81 ilde 270 araçla devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Hizmete alınacak 105 araçla birlikte bu sayı 375'e ulaşacak. Mobil göç noktası araçlarımızda bugüne kadar, 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulaması yapıldı.

Sorgulaması yapılanlardan 213 bin 848'inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bu uygulamanın ilk 3 ayında, araçlarımızda 49 bin 999 kişi sorgulanmış. Bu kişilerin 37 bin 289'u düzensiz göçmen çıkmıştı. Yani tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5'ti. Son 1 ayda ise mobil göç noktası araçlarımızda, 319 bin 479 kişinin sorgulamasını yaptık. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 667. Oran yüzde 1,8."

Yerlikaya, bu araçlar sayesinde düzensiz göçle mücadelenin sahada çok daha görünür ve etkili hale geldiğini aktararak, gerekli görülen her noktada aktif denetimler yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Düzensiz göçle mücadelemiz tavizsiz sürecek" sözlerini hatırlatarak, düzensiz göçe asla müsamaha göstermediklerinin altını çizdi.

"Tüm dünyaya model"

Programda konuşan Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ise Göç İdaresi Başkanlığının 12 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "Çok genç bir kurum. Ancak genç olmasına rağmen kurumumuzun arkasında yüzlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın farklı milletlere mensup mazlumlara kucak açmış ecdadımızın miras olarak bize bıraktığı medeniyet değerlerimiz var." dedi.

Başkanlık olarak göç yönetiminin her alanında bütüncül bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kök, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanım, bugün burada hizmete alacağımız mobil göç noktası araçlarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, zat-ı alinizin büyük destekleriyle yürütmekte olduğumuz düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz için çok önemli bir argüman olacak. Mobil göç noktası araçlarımız, personelimiz ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte gerekli denetimleri hiçbir hak ihlali olmaksızın kolaylıkla gerçekleştirebileceğiz. Bu özellikleriyle tüm dünyaya örnek bir model ortaya koyuyoruz. Araçlarımızın patentini almak için son aşamaya geldik. Sizin önceliğinizde başlatılan mobil göç noktası projesi dünya göç yönetimi uygulamalarına ülkemizin çok önemli bir katkısı olarak tescillenmiş olacak."

Program, konuşmaların ve dua okunmasının ardından 105 yeni mobil göç aracının Göç İdaresi Başkanlığından hareket etmesiyle sona erdi.