İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısır ile Güvenlik İşbirliği Görüşmelerinde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "Başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere birimlerimiz arasında organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.