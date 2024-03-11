İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mercek-13 Operasyonunda 844 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde düzenlenen "Mercek-13" operasyonlarında 844 silahın ele geçirildiğini ve 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 75 ilde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-13" operasyonlarında 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildiğini belirtti.

Yerlikaya, İstanbul'da 133 tabanca ve 3 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini, 233 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 55 tabanca ve 6 av tüfeğinin ele geçirildiğini ve 71 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini ve 42 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 32 tabanca ele geçirildiğini ve 50 şüphelinin gözaltına alındığını; Şanlıurfa'da ise 33 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfeğin ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.