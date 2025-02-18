İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin'de "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesinde en kararlı ve en güçlü dönemini yaşamaktadır. Bu mücadeleyi, hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz, buna izin vermeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır; ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Yerlikaya, merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, toplantıda Mardin'de güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Terör, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç ve organize suçlarla mücadele gibi birçok başlığı ele aldıklarını ifade eden Yerlikaya, kentin huzur ve güvenliği için çalışan mülki idare amirlerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Mardin'in tarih boyunca barışın ve kardeşliğin sembolü olduğunu, çok kültürlü yapısıyla, turizmiyle öne çıkan, nadide bir şehir olduğunu belirten Yerlikaya, "Dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı bu kadim şehir bir insanlık abidesidir. Mardin'in çok kültürlü yapısı, kardeşlik iklimi, Türkiye'nin özüdür, ruhudur ve biz bu ruhu yaşatmak, bu güzel şehrin huzurunu korumak, milletimizin güvenliğini sağlamak için varız." diye konuştu.

"'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız"

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesinde en kararlı ve en güçlü dönemini yaşamaktadır. Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremez. Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin'imizde ne Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde; milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi, hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz, buna izin vermeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır; ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. İç güvenlik anlayışımız nettir, duruşumuz bellidir. Her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek, öncelikli görevimizdir."

Mardin'de 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalara değinen Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı kırsalda 2 bin 591 operasyon, şehirde 268 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 600 kişinin gözaltına alındığını, 95 kişinin tutuklandığını, 43 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade ederek, kırsal ve şehir operasyonlarında geçen yıl 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle ilgili emniyet ve jandarmamız durmadan 2024 yılında operasyonlar yaptılar. FETÖ ile ilgili 72 operasyonda 15 kişi tutulandı, 6 adli kontrol kararı var. DEAŞ terör örgütü ile ilgili 12 operasyonda 6 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı var, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütleriyle ilgili bir operasyon yapıldı, bir kişi tutuklandı." diyen Yerlikaya, terörün finansmanı ile mücadele kapsamında 2024'te 5 operasyon yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, "2 kişi tutuklanmış, 227 bin 604 lira terörün finansmanıyla ilgili kullanılmaya cüret edilen rakam ele geçirilmiştir." dedi.

"6 terör eylemi engellenmiştir"

Engellenen terör eylemlerine de değinen Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"2024'te şehrimizde 6 terör eylemi ki bombalı eylem, bunun PKK/KCK tarafından yapılması engellenmiştir. 2024'te 3 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 1'i kırmızı 2'si gri kategoride olmak üzere. Asayişle ilgili kişilere karşı işlenen katalog 10 önemli suçla ilgili Mardin genelinde Türkiye ortalamasından biraz gerideyiz ama aydınlatma ile ilgili Türkiye ortalaması ile aynı yüzde 98. Yani her 100 suçun 98'ini aydınlattığımız gibi Mardin'de de 98'i aydınlatılmış vaziyette. İçişleri Bakanlığı olarak bizim önleyici görevimiz, esas suç, olay sayılarını düşürmemiz."

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yine aydınlatma oranının yüzde 84-85 ile Türkiye ortalamasıyla aynı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Aydınlatmada aynıyız ama olay sayılarında aşağıya indirmeyle ilgili gayret edeceğiz." dedi.

Yerlikaya, olay sayılarını düşürebilmek için devriye ekibi ve personel sayısı ile kullandıkları teknolojileri artırdıklarını anlatarak, yaka kamerasının çalışmalara büyük bir güç kattığını kaydetti.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına da büyük önem verdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Hapis kararı verilmiş olanlar yakalanıp hapse girinceye kadar aynı suçu maalesef işledikleri bilinen bir gerçek. Bu noktada arkadaşlarımıza daha güçlü rakamlar almaları için talimat veriyoruz. Mardin'in de bu noktada 2024'teki performansını beğeniyoruz. Çok daha iyi noktaya gidileceğine de inanıyoruz." diye konuştu.

2024 yılında Mardin'de aranan hükümlülerden yüzde 90'ının yakalandığını, geriye kalan yüzde 10'unun yakalanması için durmadan mücadeleye devam ettiklerini belirten Yerlikaya, kentte ayrıca geçen yıl 1342 kişi hakkında ruhsatsız silah nedeniyle işlem yapıldığını, 1056 silah ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Ruhsatsız silahla ilgili Gazi Meclisimiz hapis cezasının süresini artırdı, kapsamını da genişletti. Bununla ilgili devam eden süreçte tutuklamalarda sayıların artacağını da ifade etmek istiyorum. Kentte 2024'te 6 organize suç örgütü çökertilmiştir. 17 kişi tutuklanmış, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Kaçakçılıkla ilgili 186 milyon 668 bin liralık vergi kaybını emniyet ve jandarma bir yılda önlemiştir. 880 operasyona 1582 kişi gözaltına alnımış, 18 kişi tutuklanmış, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Akaryakıt, alkollü içki, sigara, elektronik sigara, makaron, tütün başlığı gibi önemli başlıkları söyledim. Miktarlarını söylemekten ziyade toplam ne kadar vergi kaybına yol açtığını ifade edeyim, 186 milyon lira. Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili 2024'te operasyonlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İmal ve ticaretten 192 operasyon yaptık. Kullanımla ilgili 1015 operasyon yaptık. Bunların toplamında 153 kişi tutuklandı, 50 kişi de adli kontrol kararı uygulandı."

Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nden (NARVAS) söz eden Yerlikaya, bu kapsamda Mardinlilerden 526 ihbar geldiğini belirtti.

Yerlikaya, bu noktada vatandaşların desteğinin önemine işaret ederek, "Mardin'de 2024'te farklı türde 248 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Siber suçlarla ilgili de güvenlik güçleri 1309 suç unsuru tespit ederek işlem yapmıştır. Bunlardan 812'si terörle iltisaklı hesapla ilgili" dedi.

Trafik denetimlerine de değinen Yerlikaya, Mardin'de 2024'te denetlenen toplam araç sayısının 1 milyon 135 bin olduğunu, bir önceki yıla göre yüzde 48,6 artış gösterdiğini aktardı.

Yerlikaya, işlem yapılan toplam araç sayısının da 117 bin olduğunu, bunun da bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını dile getirerek, yetkisiz çakar kullanımını da cezalarlya caydırıcı hale getirdiklerini belirtti.

Motosiklet kullanımının her geçen gün arttığına işaret eden Yerlikaya, geçen yıl denetlenen motosiklet sayısının Mardin'de 47 bin 313 olduğunu, işlem yapılan motosiklet sayısının ise 10 bin 77 olduğunu bildirdi.

Trafik kazaları

2024'te ölümlü kazaların yüzde 33'ünün motosikletten kaynaklandığını aktaran Yerlikaya, Dünya Sağlık Örgütünün trafik kazalarını, "Önlenebilir halk sağlığı sorunu" olarak tanımladığını vurguladı.

Bunun eğitim ile önlenebileceğine inandıklarını ifade eden Yerlikaya, şöyle dedi:

"Eğitim ve denetim yan yana duracak, güç birliğiyle. Kaza sayılarının en düşük olduğu ülkeler nasıl başarmış, bunu inceliyoruz. Eğitim ve denetim yan yana durmuş. İşlem yapmaktan kesinlikle keyif almıyoruz. Kaza olmasını, ölüm olmasını, engelli kalınmasını istemiyorum. Bu noktada denetim yapan kolluk, jandarma, emniyet birbirimize yardımcı olacağız. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 50'si aşırı hızdan. Radar envanterimizi artırıyoruz. 2023'te kaza yeri ölüm sayısı günlük maalesef 8,2 idi bir günde. Türkiye genelinde denetimleri yüzde 56 artırdık. ve 2024'te kaza yeri ölüm sayısı 7,4'e düştü. Bu, 1 yılda 271 canın trafik kazasına kurban gitmediği anlamına geliyor. Gazi Meclisimizde makas atma ve diğer trafik suçlarıyla ilgili caydırıcılık ve önleyicilikle ilgili önerilerimizi arz edeceğiz. Meclisin takdirini hep beraber göreceğiz."