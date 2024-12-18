İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kuzey Makedonya Heyeti ile Güvenlik Konularını Ele Aldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ve beraberindeki heyet ile Bakanlık'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, başta güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele olmak üzere bakanlıklar arasındaki iş birliği faaliyetleri ele alındı.