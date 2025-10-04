Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Küresel Sumud Filosu ile Gelen 137 Aktivist İstanbul'da

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin tahsis ettiği uçakla Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan 137 aktivistin İstanbul'a ulaştığını duyurdu. Yerlikaya, Filonun karşılaştığı zorlukları ve Gazze'deki durumu eleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36'sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul'a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze'de süregelen soykırım, vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36'sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul'a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu'nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
