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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için tedbirler alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, '9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

İçişleri Bakanı Kurban Bayramı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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