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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin, İstanbul'daki "Kartel...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kompanio Bello" uyuşturucu örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Dritan Rexhepi'nin, İstanbul'daki "Kartel Operasyonu"nda yakalandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı İstanbul Operasyon Güncel Haberler

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