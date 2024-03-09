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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik 5 gündür eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, 91 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."

Kaynak: AA / Güncel

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