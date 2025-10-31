Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırmızı Işık İhlali Yapan Sürücüler Hakkında Açıklama Yaptı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen sürücüleri yakaladıklarını açıkladı. Kırmızı ışık ihlali sonucu 2024 yılında 137 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak sürücülerin sorumsuzluklarına dikkat çekti. Yeni trafik yasası ile ihlallerde ceza önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.C. ve D.G. isimli sürücüler yakalandı. Bizden kaçamadılar ama ya kaza yapsalardı?" sözleriyle kırmızı ışıkta geçen sürücüler hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki bisikletli çocuk, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpmasından son anda kurtuldu. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücülerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"2024 yılında 'Kırmızı Işık İhlali' nedeniyle maalesef 137 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıl 2025 ve insan canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayıp hızla geçen araçlar var. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz ve istemiyoruz! Videoda gördüğünüz gibi çocuklarımız son anda ezilmekten kurtuldu. Kırmızı ışıkta geçen sürücü ya çocuklarımıza çarpsaydı ya çocuklarımız ölseydi? Onların annesi ve babasına ne diyecektik? Ateş düştüğü yeri yakıyor.

İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.C. ve D.G. isimli sürücüler yakalandı. Bizden kaçamadılar ama ya kaza yapsalardı?

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur.

Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz Gereğini Yaparız'!"

